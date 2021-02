Landkreis Kusel gegen Ex-Landrat Winfried Hirschberger – die Verhandlungen über die Schadenersatzforderungen laufen. Das hat Landrat Otto Rubly auf Anfrage bestätigt.

Mehr ist aktuell nicht zu erfahren. „Es ist Stillschweigen vereinbart worden, und daran möchte ich mich halten“, sagt Rubly.

Der Kreis fordert in Folge des Berichtes des Landesrechnungshofes rund 300.000 Euro von dem langjährigen Landrat, der die Vorwürfe bislang öffentlich immer zurückgewiesen hat. Die Prüfbehörde aus Speyer hat den Kreis aufgefordert, gegen verantwortliche Personen Schadenersatzforderungen geltend zu machen. Sie sieht „nicht sachgerechte und rechtswidrige“ Entscheidungen aus der Ära Hirschberger, die einen Schaden von über 400.000 Euro verursacht hätten.

Mögliche Rückforderungen sind aber teilweise verjährt. Deshalb hatte der Kreis Ende 2019 die Summe von 118.000 Euro in einem Bescheid geltend gemacht. Über diese Summe wird vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt gestritten. Die Kammer will aber erst wieder verhandeln, wenn die aktuellen Vergleichsverhandlungen scheitern sollten.

Frist läuft Ende März ab

Als Ende 2020 erneut eine Verjährung anstand und der Kreis mit einer Zivilklage drohte, verzichtete Hirschberger auf den Einwand der Verjährung – befristet bis zum 31. März 2021. Bis dahin müssen sich beide Seiten also einigen.

Für den Landkreis verhandelt der Saarbrücker Rechtsanwalt Holger Kröninger. Hirschberger wird von dem Anwalt Franz Schermer vertreten, der langjährige Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kaiserslauterer Stadtrat.

Einer Einigung müsste wohl der Kreisausschuss zustimmen. Über den Rechnungshofbericht soll in der nächsten Kreistagssitzung diskutiert werden. Es gibt Überlegungen, sie noch im Februar anzusetzen. Ob als Präsenzveranstaltung oder digital, ist noch nicht entschieden.