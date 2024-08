Die CDU-Kreistagsfraktion hat Johannes Huber für die Wahl zum Ersten Kreisbeigeordneten nominiert. Laut Mitteilung wählten die Fraktionsmitglieder den neuen Ortsbürgermeister von Brücken einstimmig. Der 38-jährige Familienvater ist Lehrer, war Erster Beigeordneter in seiner Heimatgemeinde und hat kommunalpolitische Erfahrung als Mitglied im Verbandsgemeinderat Oberes Glantal gesammelt. Vor fünf Jahren wurde er von Landrat Otto Rubly (CDU) zum Kreis-Beauftragten für Bildung und junge Familien ernannt.

Christoph Lothschütz führt weiterhin Fraktion an

Die CDU-Fraktion ist im neuen Kreistag mit zehn Sitzen vertreten und hat in ihrer konstituierenden Sitzung auch entsprechende Vorschläge für die Besetzung der Ausschüsse erarbeitet. Fraktionsvorsitzender mit einstimmigem Votum bleibt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Sein Stellvertreter bleibt Sven Eckert, Erster Beigeordneter in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und neuer Ortsbürgermeister von Adenbach. Inhaltlich will sich die CDU-Fraktion laut Mitteilung auch im neuen Kreistag insbesondere für Familien, Bildung, Gewerbetreibende und die medizinische Versorgung einsetzen.

Seit dem Jahr 2012 ist Jürgen Conrad von der SPD Erster Beigeordneter des Landkreises Kusel. Zweiter Beigeordneter ist Stefan Spitzer (CDU). Das Amt des Dritten Beigeordneten hat Helge Schwab (Freie Wähler) inne. Der Kreistag kommt am Mittwoch, 28. August, in der Fritz-Wunderlich-Halle zusammen. Die Kommunalwahl fand Anfang Juni statt.