In der Sitzung des Kuseler Kreistags vergangene Woche wurden zwei ehrenamtliche Beauftragte des Landkreises benannt: für die Themenfelder Mobilität und Gesundheitsversorgung. Der 66-jährige Karl-Heinz Schoon aus Schönenberg-Kübelberg führt seine Tätigkeit im Bereich Mobilität fort. „Mit seiner langjährigen Erfahrung hat er bereits zahlreiche Projekte angestoßen und umgesetzt, darunter E-Carsharing-Angebote in zwei Ortsgemeinden sowie Mobilitätshubs im Programm ,Land l(i)eben’“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Zum Beauftragten für den Bereich Gesundheitsversorgung wurde Olaf Radolak aus Wolfstein benannt. Laut Verwaltung wird der 63-Jährige „insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus Medizin, Pflege, Verwaltung und Politik stärken, um die Versorgung im Landkreis nachhaltig zu sichern“. Radolak ist ausgebildeter Fachkrankenpfleger und Betriebswirt im Sozialwesen. Er hat Erfahrung in verschiedenen medizinischen Bereichen gesammelt und arbeitet seit vielen Jahren im Qualitätsmanagement am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg.

Bereits im März wurde mit Julia Molter (39) aus Altenglan die neue ehrenamtliche Beauftragte für Bildung und junge Familien benannt.