Der Kapellenweg in Kreimbach-Kaulbach ist in schlechtem Zustand. Der Gemeinderat hat einer umfassenden Erneuerung zugestimmt. Baubeginn und Beiträge stehen noch nicht fest.

Knapp eine Million Euro will die Gemeinde Kreimbach-Kaulbach in den Ausbau eines rund 300 Meter langen Abschnitts des Kapellenwegs investieren. Ein weiterer, etwa 100 Meter langer Teilabschnitt soll saniert werden, dort wird jedoch nur die Straßendecke erneuert. Das erläuterte Bauingenieur Uwe Oster vom Planungsbüro Decker in Kusel in der Sitzung des Gemeinderats.

Bereits vor 13 Jahren hatte das Büro eine konkrete Ausbauplanung erstellt, das Projekt wurde jedoch mehrfach zurückgestellt. Inzwischen befinde sich die Straße auf dem 300-Meter-Teilstück in einem sehr schlechten Zustand: Zahlreiche Löcher und Risse im Asphalt sowie abgesackte Bereiche des Gehwegs machten die Arbeiten notwendig. Eine frühere Bodenerkundung habe ergeben, dass nicht nur die Fahrbahn, sondern auch der Untergrund erneuert werden muss, um die Tragfähigkeit dauerhaft zu sichern. Der Weg führt teils steil am Hang entlang zur Wallfahrtskapelle Herz Mariä.

Parken am Straßenrand erlaubt

Für den Ausbau sei es erforderlich, den Untergrund bis zu 60 Zentimeter tief auszukoffern und komplett neu aufzubauen, erklärte Oster. Das trage wesentlich zu den hohen Kosten bei. Die Werke der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wollen sich beteiligen und im Zuge der Arbeiten den Abwasserkanal sowie die Trinkwasserleitungen erneuern. Dadurch entstehen bei den Ausbaukosten Synergieeffekte.

Oster schlug vor, auf klassische Bürgersteige mit Bordsteinen zu verzichten und stattdessen die Gehwege durch Regenmulden von der Fahrbahn abzusetzen. Vorteilhaft wäre, dass die Gemeinde die gesamte Straßenbreite als Verkehrsfläche ausweisen könnte. Künftig wäre damit das Parken von Autos am Straßenrand auf den Gehwegen möglich, ohne Verwarnungen durch das Ordnungsamt befürchten zu müssen.

Bauzeit von gut einem Jahr

Der Rat stimmte dem Vorschlag sowie der gesamten Straßenplanung einstimmig zu. Das Planungsbüro soll bis August die Unterlagen für Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes vorbereiten. Wann die Bauarbeiten beginnen können, hängt von der Bewilligung der Mittel ab. Diese könnte frühestens im kommenden Jahr erfolgen, sagte Oster.

Ortsbürgermeister Thorsten Sauer konnte keine verbindlichen Angaben zur Höhe der Ausbaubeiträge machen, die über wiederkehrende Beiträge auf alle Grundstückseigentümer in Kreimbach-Kaulbach umgelegt werden. Die Gesamthöhe und die Zahlungen der Bürger hängen von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Verteilungsdauer und der Anzahl der Raten. Die Gemeinde will dazu rechtzeitig vor Baubeginn Informationen von der Verbandsgemeindeverwaltung einholen. Wegen des Umfangs der Tiefbauarbeiten rechnet Oster mit einer Bauzeit von gut einem Jahr.