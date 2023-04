Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Titelkandidat, Aufstiegsanwärter, Favorit – diese Etiketten haften dem TTC Kreimbach-Kaulbach seit der Saison 2020/2021 an. In die Zweite Pfalzliga West ist der TTC erfolgreich gestartet, hat den SV Mörsbach geschlagen. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

„Wir haben uns gegen Mörsbach schon in der Favoritenrolle gesehen“, sagt Kapitän Lukas Keil. Doch ganz so einfach, sei es trotz eines klaren 9:4-Sieges nicht gewesen. „Die