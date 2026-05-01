Wenn vormittags Theater, Tanz, Musik, Akrobatik und gute Laune zusammenkommen, dann ist Theaterfestival an der Lauterecker Janusz-Korczak-Schule. Ein paar Einblicke.

In andere Welten entführen, das Publikum zum Lachen und Staunen bringen – das ist sechs Gruppen von Regel- und Förderschulen sowie einer Erwachsenengruppe einmal mehr gelungen. Ohne Leistungsdruck und Wettbewerbscharakter, aber mit Kreativität und Leidenschaft haben sich die Darsteller, die zugleich auch Publikum waren, der Herausforderung und dem Lampenfieber gestellt. Auch wenn es nicht um Preise, sondern um gemeinsamen Spaß und gute Unterhaltung ging, war jeder einzelnen Aufführung anzumerken, wie viel Engagement und Fleiß drinsteckt. Zudem auch eine gehörige Portion Mut, denn es gab keine Generalprobe zuvor – und der „Motoraum“, ein Nebenraum mit Bühne, war voller Menschen.

Ein Festival ohne Schwarzlichtshow – undenkbar. Traditionell eröffnete die Theater-AG der Janusz-Korczak-Schule das Spektakel. Foto: Sabrina Schreiner Auch ein klassischer Sketch darf bei einem Theaterfestival natürlich nicht fehlen. Eine Gruppe der Stiftung Kreuznacher Diakonie hat dafür das Familienleben unterhaltsam unter die Lupe genommen. Foto: Sabrina Schreiner Balancegefühl war bei der Tagesgruppe Rammelsbach beim Tellerdrehen unerlässlich. Foto: Sabrina Schreiner Modernen Pop, dazu viel Tanz und Akrobatik bot die Tanzgruppe der Grundschule Wolfstein. Foto: Sabrina Schreiner Foto 1 von 4

Das Festival fand erstmals 2001 statt und gewährte zum 22. Mal den passenden Rahmen, um sich kreativ auszuleben und Geschichten zu präsentieren. Einmal mehr kamen Menschen zusammen, die sich im Alltag vielleicht eher selten begegnen, in diesem Rahmen aber eine Einheit bildeten, sich gegenseitig anfeuerten und mit dem speziellen Theaterfestival-Applaus, einer Mischung aus Klatschen, Stampfen und Jubeln, nicht geizten.

Das Ausrichten fällt immer schwerer

Während das Theaterfestival früher mit deutlich mehr Gruppen an zwei Vormittagen stattfand, ist nur noch ein Tag übrig geblieben. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch – das Ausrichten des Festivals falle aber immer schwerer, betonen Förderschulleiterin Eva Limper sowie Organisator und Moderator Jörg Degen. Neben fehlendem Personal fänden Schulen inmitten der immer größeren und zahlreicher werdenden Aufgaben kaum mehr Zeit, um Gruppen für solche Events vorzubereiten – dabei gehe es bei dem Festival nicht nur darum, Bühnenluft zu schnuppern, sondern auch um soziale Teilhabe und gelebtes Miteinander.

Den Anfang machte die Theater-AG der Gastgeberschule und entführte mit ihrer „Children of the Night“-Geschichte in dunkle Welten. Obwohl es stockdunkel war, waren die Besucher direkt gebannt und verfolgten staunend das Schwarzlichttheater. Das Kontrastprogramm bot die Tanzgruppe der Grundschule Wolfstein, die mit ihrem „Mega Mix“ zu bekannten Hits tanzte und mit ersten akrobatischen Einlagen den Saal zum Brodeln brachte. Auf die Spitze trieb dies die Zirkus-AG des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim, die mit Zirkuskünsten, Kugellauf und Co. für einige Überraschungen sorgte.

Jongliergeschick und eine Mathestunde

Nach der Pause bewies die Tagesgruppe Rammelsbach Balance sowie Jongliergeschick beim Tellerdrehen. Wie es in so mancher Familie zugeht – und zugleich noch eine unterhaltsame Mathestunde –, zeigte die Meisenheimer Erwachsenengruppe der Stiftung der Kreuznacher Diakonie. Zum Abschluss des kurzweiligen sowie abwechslungsreichen Programms gab es dann noch eine Lucky-Luke-Performance der dritten Klasse der Lauterecker Grundschule.