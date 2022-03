Einige Mackenbacher haben sich bei einem Treffen Ende Januar mit Trafo-Vertretern Gedanken darum gemacht, was im und ums Westpfälzer Musikantenmuseum Neues entstehen könnte.

Als Keimzelle und Treffpunkt will Bärbel Holzmann das Museum betrachtet wissen. „Aber es muss noch mehr nach außen strahlen, sonst geht die unglaublich prägende Geschichte verloren“, sagt die ehrenamtliche Museumsleiterin. „Das ist hochaktuell und nicht verstaubt“, ist sie überzeugt, denn sie sieht viele Transfermöglichkeiten in die Gegenwart. „,Never give up’ wäre sicherlich ihr Slogan gewesen“, sagt sie und spricht von dem Wagnis, dass die Musiker – manche nur 14 Jahre alt – angesichts der Armut in der Heimat auf sich nahmen.

Ein interaktives Museum möchte sie schaffen – nicht mit digitalen Möglichkeiten, sondern durch Gespräche: Geschichten erzählen, diskutieren, Café trinken – wenn Corona es wieder zulässt. Die Grundschule habe die Idee eingebracht, „Kinder-Museumsdirektoren“ auszubilden. Außerdem werden Jugendliche aus dem Ort einen jugendgerechten Film über die Wandermusikanten drehen.

„Die Begeisterung ist wichtig“, sagt Holzmann, der diese Freude deutlich anzumerken ist. Figuren aus Cortenstahl am Brunnen aufzustellen, damit die Wandermusikanten in Mackenbach sichtbarer werden, ist eine Idee. Außerdem werde überlegt, einen Kreativcontainer aufzustellen: Nicht nur für Musik, sondern als Gelegenheit der kreativen Beschäftigung. Bürgerbeteiligung sei jederzeit möglich, sagt sie. „Unser Museum soll in Zukunft interaktiver sein, die Menschen können mitgestalten, damit sich jeder im Museum findet“, sagt sie. „Jeder im Umkreis ist willkommen, die Musikanten waren schließlich im ganzen Musikantenland zuhause.“ Mit Trafo werde die Zusammenarbeit und Museumsarbeit nicht enden, verspricht sie.