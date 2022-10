Der Ökumenische Krankenpflegeverein Ohmbach steht vor der Auflösung. Dazu soll es am 31. Oktober, 19 Uhr, im Sportheim in Ohmbach eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Bei der regulären Mitgliederversammlung am Sonntag hatte sie niemand für den Vorstand zur Verfügung gestellt. Ein Großteil der Mitgliedsbeiträge ging stets an die Ökumenische Sozialstation Brücken.