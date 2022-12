Brücken. Der Krankenpflegeverein Ohmbachtal wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Grund: Es hat sich niemand gefunden, der den Verein führen möchte.

Kassenwart Helmut Heinz aus Ohmbach sagte der RHEINPFALZ, dass auch während der zweiten, außerordentlichen Sitzung keine neue Vorstandschaft gefunden wurde. Dass von den knapp 700 Mitgliedern in beiden Sitzungen nur fünf beziehungsweise acht Personen anwesend gewesen seien, zeige, dass es nur wenig Interesse daran gebe, den Verein weiterzuführen, betonte Heinz, der genauso wie der Vorsitzende Gerd Zimmer 21 Jahre lang im Amt war.

Ab 1. Januar würden nun keine Beiträge mehr erhoben. Vereinsmitglieder würden weiterhin durch die ökumenische Sozialstation Brücken verorgt.

Die Mitgliederversammlung beschloss zudem, das die Kindergärten in Brücken, Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim Spenden in Höhe von 4000 Euro erhalten sollen. Spenden in gleicher Höhe sollten an die Südkreis-Tafel sowie an die Sozialstation Brücken überwiesen werden. Heinz teilte mit, dass nach der Abwicklung des Krankenpflegevereins Ohmbachtal das restliche Vereinsvermögen an die Kirchengemeinden übergehen soll. So sehe es auch die Satzung vor.