Was tut sich baulich am Kuseler Krankenhaus in den kommenden Jahren? Der neue Westpfalz-Klinikums-Geschäftsführer, Thorsten Hemmer, berichtet, dass das Gebäude „insgesamt modernisiert“ werden soll.

„Die ersten Gespräche sind geführt, wir müssen uns jetzt ein sinnvolles Vorgehen überlegen“, sagt Hemmer. Außerdem habe das Westpfalz-Klinikum am Standort