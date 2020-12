Kraniche überfliegen auf der Reise in den Süden derzeit wieder den Landkreis Kusel. Während Mitte Oktober große Kranichzüge auf ihrem Flug in ihr Winterquartier beobachtet werden konnten, sind jetzt zahlenmäßig wesentlich kleinere Scharen der Zugvögel mit ihrem typischen Flugbild unterwegs. Ihr Ziel ist der „Lac du Der“ in der südlichen Champagne, der größte Stausee Frankreichs. Unserem Leser Kurt Drumm aus Rutsweiler am Glan gelang diese Aufnahme am Samstag bei einer Wanderung um die Gemeinde Dennweiler-Frohnbach.