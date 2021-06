Bei der sommerlichen Wildkräuterwanderung am Mittwoch, 30. Juni, 18 bis 20 Uhr, in Kusel soll bei den Teilnehmern das traditionelle Wissen um wilde Kräuter und essbare Pflanzen erweckt werden. Wildkräuterfachfrau und Diplom-Umweltwissenschaftlerin Vanessa Zürrlein aus Kirrweiler erläutert, welche Heilkräfte und Inhaltsstoffe hinter den essbaren Kostbarkeiten vor unserer Haustür stecken. Zudem gibt’s Tipps für die Zubereitung von Wildkräutern. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber der Kuseler Straßenmeisterei, Bledesbacher Straße 12. Teilnehmen kann jeder, der mindestens zwölf Jahre alt. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person. Auch Haustiere können mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06381 8429 oder per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de.