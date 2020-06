Am Montag, 29. Juni, wird auf Burg Lichtenberg ein Kräuterseminar mit der Kräuterpädagogin Christel Trost angeboten. Beim monatlich stattfindenden Kräuterseminar wird jeweils eine Pflanze detailliert vorgestellt. In diesem Monat ist die Gundelrebe, eine Pflanze aus der Familie der Lippenblütler, an der Reihe. Sie ist reich an ätherischen Ölen und kommt unter anderem in der Pflanzenheilkunde, in der Küche oder als Dekoration zum Einsatz. Im Seminar erfahren die Teilnehmer, wo und unter welchen Bedingungen sie wächst, wann und wie sie geerntet, gelagert, verarbeitet und verwendet wird. Das Kräuterseminar findet von 19 bis 21 Uhr in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro, eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06381 8429 oder per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de ist erforderlich.