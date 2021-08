Die Kräuterpädagogin Christel Trost bietet am Dienstag, 24. August, 19 bis 21 Uhr, in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg ein Kräuterseminar rund um die Heilpflanze „Mädesüß“ an. Die Teilnehmer erfahren dabei alles über die Pflanze, die ihren Namen ihrem süßen Duft verdankt. Zum Gedeihen braucht sie einen feuchten Untergrund und ist deshalb in Auenwiesen, an Bachläufen oder Uferböschungen zu finden, wo sie aufgrund ihrer oft stattlichen Größe bis zu 1,5 Meter und ihrer großen Ausbreitung leicht ins Auge fällt. Sie hat viele interessante Eigenschaften und ist verwendbar in der Wildkräuterküche und als Heilpflanze der Naturheilkunde. Ihre größte Bekanntheit erreichte sie wohl durch den Inhaltsstoff Salizin, der schmerzlindernd wirkt und als Grundlage zur Entwicklung des Aspirins diente. Doch darüber hinaus hat sie ein breites Spektrum an Heilwirkungen. So wird sie zum Beispiel auch bei rheumatischen Erkrankungen, Augenproblemen oder bei Stich- und Schnittwunden eingesetzt.

Info

Das Seminar ist so gestaltet, dass alle Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Materialkosten 12,50 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06381 8429 oder per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de.