Hohe Kräuterzeit: Kräuterbüschel in der freien Natur zu binden gehört zu den Bräuchen und Traditionen rund um Maria Himmelfahrt, dem „ Frauendreissiger“ und den alten keltischen Festen. Einen Kurs dazu bietet Kräuterpädagogin Christel Trost am Sonntag, 16. August, ab 11 Uhr an.

Startpunkt ist der Parkplatz am Blumenacker zwischen Altenkirchen und Breitenbach. Es soll sowohl je Teilnehmer ein Kräuterbüschel gebunden als auch Wissen über die Verwendung und das Brauchtum vermittelt werden. Eine kleine Stärkung wird die Veranstaltung abschließen.

Info