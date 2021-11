Um den Kriegstoten und Opfern der Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken, wurde am Sonntag der Volkstrauertag begangen. Wie in vielen Gemeinde des Landkreises wurde auch auf dem Friedhof in Thallichtenberg Kränze am Ehrenmal niedergelegt, zum einen von Soldaten der Patenbatterie und zum anderen von der örtlichen Feuerwehr, der TSG und des Gesangverein, während Lukas Morgenstern auf der Trompete das Lied „Ich hatt´ einen Kameraden auf der Trompete spielte. Ortsbürgermeisterin Annika Süssel freute sich darüber, dass die Feier nun wieder in einem angemessenen Rahmen habe stattfinden können, nachdem im vergangenen Jahr wegen Corona lediglich im Stillen ein Kranz niederlegt worden sei.