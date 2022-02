Die katholische Bücherei in Kübelberg bietet einen kostenlosen Bücherbringdienst für Personen an, die nicht mobil sind. Interessierte können unter 06373 8290473 einen Termin vereinbaren. Der Bücherbringdienst ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr erreichbar. Am vereinbarten Termin kommt der Dienst mit mehreren Büchern, aus denen ausgewählt werden kann. Nach drei Wochen wird das Buch ausgetauscht.