Die Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein wollen auch in diesem Jahr in den Freibädern „Königsberg“ ( Wolfstein) und „Rüllberg“ ( Homberg/ Grumbach) kostenfreie Plätze in Kinderschwimmkursen anbieten. Laut der Verwaltung ist das Ziel der Initiative, möglichst vielen Kindern das sichere Schwimmen beizubringen, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Familien. Möglich machen das Sponsoren und Förderer, die sich mit einem Betrag ihrer Wahl an der Initiative beteiligen können, „und den Kindern Sicherheit, Selbstvertrauen und unbeschwerte Stunden im Wasser schenken“.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann seinen Spendenbetrag unter dem Stichwort „Kinderschwimmkurse 2026“ auf das Konto der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein überweisen. IBAN: DE73 5405 1550 0030 0035 45, Kreissparkasse Kusel. Spendenquittungen können auf Anfrage ausgestellt werden.

Im vergangenen Jahr konnten 78 Kinder an den Kursen teilnehmen, ohne dass Eltern die Kosten tragen mussten, und haben dadurch schwimmen lernen können.