Die Restmülltonnen in den Orten Altenglan, Altenglan-Mühlbach, Rutsweiler am Glan, Theisbergstegen sowie Theisbergstegen-Godelhausen werden in den Kalenderwochen 33, 37, 41, 45, 49 und 53 geleert. Dies teilt die Kreisverwaltung Kusel mit. Denn in der gedruckten Version des Abfallkalenders des Landkreises Kusel seien diese Abfuhrtermine fehlerhaft. Die Online-Version sowie die Abfall-App des Landkreises seien allerdings korrekt, schreibt die Kreisverwaltung.