Die seit 2013 stattfindende Live-Musik-Veranstaltungsreihe „Live im Sitzungssaal“ startet am Mittwoch, 26. April, ins Jubiläumsjahr. Insgesamt sind für 2023 acht Veranstaltungen geplant.

Das Konzept und der Wochentag der Reihe „Live im Sitzungssaal“ bleiben im zehnten Jahr ihres Bestehens unverändert. Immer mittwochs ab 20 Uhr wird handgemachte Live-Musik geboten. Aber es gibt auch Neuheiten: Die Mittwochskonzerte werden bei gutem Wetter im Freien vor dem Sitzungssaal stattfinden. Bei schlechtem Wetter wird in den Sitzungssaal ausgewichen.

Los geht es am Mittwoch, 26. April, mit dem Unplugged-Trio MEP-Live. Die Band von Peter Weigerding, der die Konzertreihe auch organisiert, bietet mit den Klassikern aus Rock, Pop, Blues und Country Konzerte mit Aha-Erlebnis, heißt es in der Ankündigung. MEP-Live hat in diesem Jahr einige Überraschungen und Änderungen im Gepäck. Nach Freisen kommt die Band diesmal als Quartett. Mit am Start ist der bekannte Gitarrist und Sänger Luigi Botta. Mit ihm werden auch einige Italo-Songs das Programm ergänzen.

Akustikmusik, Rock und Pop

Am Mittwoch, 31. Mai, kommt die Band Cha Lounge aus Zweibrücken nach Freisen. Eine vierköpfige Akustik-Formation mit zweistimmigem Gesang, Gitarre, Bass und Cajon/Percussion. Gefühlvolle Stimmen, untermalt mit authentisch-akustischem Background, geben eine leidenschaftliche Atmosphäre und nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise zur Musik in ihrer reinsten Form - live und unplugged.

Die Formation „Spang und Schreiber“ wird am Mittwoch, 21. Juni präsentiert. Das Trio spielt Songs aus den vergangenen sechs Jahrzehnten der Rock- und Popgeschichte.

Das Sommer-Openair ist für Mittwoch, 22. Juli, terminiert. Die Konzerttermine für das zweite Halbjahr werden rechtzeitig bekannt gegeben. Mehr Infos im Netz unter www.freisen.de.