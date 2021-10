Um den Bewohnern von Seniorenheimen etwas Abwechslung in Form von Konzerten zu bieten, hat der Kreisseniorenrat Kontakt mit den Heimen und den Musikvereinen im Landkreis aufgenommen. Mit Erfolg: Bereits am Samstag hat der Musikverein Nanzdietschweiler im Offenbach-Hundheimer Seniorenheim gespielt – zwei weitere Termine sind aber bereits geplant. So wird der Musikverein Jettenbach nach Angaben des Kreisseniorenrates am Sonntag, 7. November, im Wolfsteiner „Haus Königsland“ und am Sonntag, 28. November, im Seniorenheim Ingweilerhof in Reipoltskirchen spielen. Weitere Termine sollen folgen.