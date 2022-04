Die beiden Konzerte des „Rettungsanker Musik“-Wochenendes, das am Freitag und Samstag, 22. und 23. April, auf Burg Lichtenberg stattfindet, sind wetterbedingt verlegt worden. Das Konzert mit der interkulturellen Band Shaian aus Kaiserslautern wird am Samstag, ab 19 Uhr, im Kuseler Kinett laufen. Danach folgt ab etwa 22 Uhr ein Auftritt der Reggae- und Ska-Band Berlin Boom Orchestra, ebenfalls im Kinett. Beide Konzerte sollten ursprünglich unter freiem Himmel auf der Burg stattfinden.

Auf der Burg in Thallichtenberg verbleiben die Veranstaltungen am Freitagabend und am Samstagnachmittag. Eine Ausstellung zum Thema Seenot-Erfahrungen gestern und heute wird am Freitag, 22. April, um 18 Uhr in der Zehntscheune eröffnet. Um 19 Uhr folgt eine Lesung eines Mitglieds der Organisation Sea-Watch, die kombiniert wird mit einer Lesung aus Tagebucheinträgen und Briefen von Wandermusikanten und Geflüchteten, die Schüler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums gestalten.

Ein Lied wird gemeinsam erarbeitet

Am Samstag bieten Mitglieder der Band Shaian ab 13.30 Uhr in der Zehntscheune der Burg einen Workshop unter dem Motto „Rettungsanker Musik“ an: Ein Lied soll zusammen neu betextet und später im Kinett aufgeführt werden. Im Anschluss spielt Shaian, gefolgt vom Berlin Boom Orchestra. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Seenotrettungsarbeit wird gebeten.

Die Veranstaltung ist die erste in einer Reihe, die das Musikantenlandbüro „Brücken schlagen“ überschrieben hat. Dabei sollen historische Erfahrungen der Wandermusikanten ins Heute transferiert werden