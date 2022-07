Am Freitag, 29. Juli, wird wieder 50 Meter unter Tage musiziert. Schon in der Vergangenheit diente das Besucher-Kalkbergwerk am Königsberg als besondere Konzert-Kulisse.

Das Kalkbergwerk ist nicht nur Zeuge der regionalen Industriegeschichte. Die Grubenbahn, die vor über einem halben Jahrhundert Bergleute in das Dunkel des Berges beförderte, fährt Ende des Monats Musicalliebhaber in die Tiefe. Für das Musikerpaar Lisa-Marie und Sebastian Weber liegen in dem Stollen gleichermaßen Herausforderung und Chance. Durch die enge Zufahrt und die hohe Feuchtigkeit ist das Einfahren von Instrumenten heikel. Doch dafür liefert das weitläufige Kalkbergwerk eine besondere Akustik, die eine Begleitung vom Band ohne Orchester zu einem Orchesterklang anwachsen lässt. Instrumente der Veranstaltung werden die Stimmen des Paars sein, solistisch und im Duett.

Lisa-Marie und Sebastian Weber sind dem Bergwerk nicht fremd. Das in Bedesbach wohnhafte Ehepaar war zuletzt vor vier Jahren, damals noch unverheiratet, im Bauch das Berges aufgetreten. Diesmal werden sie zahlreiche Musicalstücke zum Besten geben.

Querschnitt an Musicals

Präsentiert werden Stücke aus „Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“ und „Jesus Christ Superstar“. Bei dem letztgenannten Musical lernte sich das Paar auch kennen. Seitdem spielte sie gemeinsam in professionellen Produktionen wie „Die Päpstin“ in Stuttgart und Füssen. Infos und Anmeldung bei Claudia Wagner unter 06382 791118.