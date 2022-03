Das für Freitag, 11. März, ab 20 Uhr geplante Konzert im Kinett in Kusel muss ausfallen. Dies teilt der Veranstalter, die Musikkneipe Schalander, mit.

Angekündigt gewesen war die Band The Third Sound rund um den isländischen Musiker Hákon Aðalsteinsson. Das nächste Konzert im Kinett soll dann am 28. März stattfinden. Auftreten soll Vinyl Williams, wie sich der in Los Angeles tätige Experimentalmusikkünstler Lionel Williams nennt.