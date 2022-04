Der Pianist Julian (Joo-Young) Kim gastiert am Sonntag, 24. April, im Schloss Birkenfeld. Auf dem Programm des Konzerts steht die zweite Klaviersonate von Sergei Rachmaninow, aber auch ein Walzer von Frédéric Chopin. Joo-Young Kim wurde 1997 in Busan in Südkorea geboren, er studiert im künstlerischen Masterstudiengang an der Hochschule für Musik in Mannheim bei Professor Wolfram Schmitt-Leonardy. 2019, noch vor der Corona Pandemie, gewann der junge Pianist in drei bedeutenden internationalen Klavierwettbewerben jeweils den ersten Preis. Los geht das Konzert in Birkenfeld um 17 Uhr. Reservierungen sind per E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter 0151 12585527 möglich.