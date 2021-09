Der Komponist und Instrumentalist Dobrin Stanislawow ist am Samstag, 2. Oktober, 19 Uhr, in der Protestantischen Kirche in Gries zu Gast. Er spielt Panflöte, Didgeridoos sowie Ocean Drum und kombiniert die Wirkung dieser Instrumente mit Nonverbal- und Obertongesang, um in innere und äußere Welten zu entführen. Ein einmaliges Improvisationskonzert, das auf geistiger und sinnlicher Ebene ansprechen soll. Der Magdeburger hat sozusagen die ganze Welt im Gepäck und nimmt die Zuhörer mit auf ein kleines Abenteuer.

Info