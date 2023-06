Der britische Sänger und Gitarrist John Lees kommt mit seiner Band Barclay James Harvest am 7. Juni nach Kusel. Es ist seine Abschiedstour. Das Konzert ist ausverkauft.

Mit seinem Auftritt am Mittwoch, 7. Juni, 20 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel verabschiedet sich John Lees vom Leben mit ausgedehnten Livetourneen. Bei der Tournee „The Last Tour“ spielt er mit der von ihm vor mehr als 50 Jahren mitgegründeten Band Barclay James Harvest das Beste aus den erfolgreichen Anfangsjahren der Gruppe. Diese setzte mit ihrer Musik Meilensteine und war Wegbereiter in Sachen Progressive Rock. Viele ihrer Titel sind unvergessen. Das zeigt sich auch in Sachen Ticketbestellung: Das Konzert in Kusel erfreut sich großer Beliebtheit und ist bereits ausverkauft. Unter ticket-regional.de kann man sich allerdings noch in eine Warteliste eintragen lassen.

Schreiben will er noch

Mitte Januar feierte John Lees seinen 76. Geburtstag. Und er hat für sich die Entscheidung getroffen, dass 2023 sein letztes Jahr der großen Tourneen sein wird. Das hat er auch seinen Fans mitgeteilt. Lees will weiterhin zusammen mit seinen Bandkollegen Craig Fletcher, Kevin Whitehead und Jez Smith Musik schreiben und aufnehmen, verspricht er. Die Strapazen ausgedehnter Tourneen will er aber nicht mehr auf sich nehmen, höchstens noch vereinzelt live spielen.