Der 16. Haxencup des Tennisclubs Waldmohr am Samstag bot Unterhaltung der Extraklasse. Die Band Ayers Rockt! aus dem saarländischen Kirkel sorgte für Stimmung trotz widriger Wetterbedingungen.

Der Haxencup, ein zweitägiges Tennisdoppelturnier für Herren- und Mixeddoppel, begann am Samstag mit der Vorrunde und fand am Sonntag mit den Endspielen seinen sportlichen Höhepunkt. Doch der TC Waldmohr organisiert nicht nur sportliche Wettkämpfe. Laut dem Vereinsvorsitzenden Matthias Roth gehört seit einigen Jahren ein gesellschaftlicher Teil zum Turnier.

Um für Abwechslung zu sorgen, engagiert der Verein Musiker aus der Region. In diesem Jahr war die fünfköpfige Band Ayers Rockt! zu Gast. Die Band, bestehend aus Sänger und Rhythmusgitarrist Clifford Franklin Ayers, Arnulf Ochs (Gitarre, Gesang), Christoph Ohsiek (Bass, Gesang), Roland Lück (Schlagzeug) und Ralf Scheer (Gesang). Sie brachte das Publikum trotz Regen in Feierlaune. Die Bandbreite der Coverband war beeindruckend: Von AC/DC über Metallica zu den Red Hot Chili Peppers, von Pink Floyd und Bryan Adams bis hin zu den Ärzten und den Toten Hosen war für jeden Geschmack etwas dabei. Das Publikum ließ sich vom schlechten Wetter nicht abschrecken und genoss den Abend in vollen Zügen.