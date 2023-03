Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klezmermusik, jiddische und hebräische Lieder gab es am Freitagabend in der evangelischen Stadtkirche in Kusel zu hören. Dort gastierte das Quartett Naschuwa. Der Besucherzuspruch hielt sich allerdings in Grenzen.

Dekan Lars Stetzenbach wies daraufhin, dass der Konzerttermin gut gewählt sei, denn am 9. November 1938 fand die sogenannte Reichskristallnacht statt, in der vom nationalsozialistischen Regime organisierte