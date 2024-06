Ein ungewöhnliches Kirchenkonzert gibt es morgen: Eine Tango-Messe veranstaltet der evangelische Kirchenkreis Obere Nahe am Sonntag, 30. Juni, ab 18 Uhr in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim.

Kreiskantor Christian Kurtzahn, der inzwischen in der Region dafür bekannt ist neue Wege in der Kirchenmusik zu gehen, wagt mit seinem Chor ein Experiment. In der Abteikirche in Offenbach am Glan führt er mit seinen Chören, der Kantorei Idar-Oberstein/Obere Nahe, Martin Palmeris Werk „Misa a Buenos Aires“ auf. Man wird den Namen der Stadt sofort mit dem argentinischen Tango in Verbindung bringen. Der von dort stammende Komponist hat den lateinischen Text der Heiligen Messe in seiner Musiksprache vertont. Der Untertitel „Misatango“ verheißt, dass Palmeri sich ganz auf diesen packenden, sinnlichen Tanzrhythmus einlässt. „Das mag für manche eine Provokation sein und als unangemessen betrachtet werden“, so Kurtzahn, jedoch sei das immerhin 2013 in Rom für den argentinischen Papst Franziskus aufgeführt worden.

Das „Kyrie“ (Herr, erbarme dich!) gestalte der Komponist ungemein drängend, so der Kantor, das „Gloria“ fast wild und laut. Die besondere Akzentgebung im Text schafft viele Überraschungen. Der Tango habe auch lyrische Ausprägung, „die in wunderschönen, gesungenen Soloteilen erscheinen“. Das Bandoneon (gespielt von Norbert Kotzan) gebe dem Werk seinen ganz besonderen Klangcharakter. Das ergreifende „Dona nobis pacem“, die Bitte um Frieden, sei in unserer krisengeschüttelten Zeit wichtiger denn je, so der Chorleiter. „Die Sängerinnen und Sänger der Kantoreien Idar-Oberstein und Obere Nahe haben sich mit Neugier auf die Einstudierung der Musik mit den durchaus nicht leicht zu erfassenden Rhythmen eingelassen“, kündigt er an.

Mit Ausdruckstanz verstärkt

Die Intensität der musikalischen Botschaft werde verstärkt durch den Ausdruckstanz von Georgia Rapti und dem Paar Beate und Heinz-Otto Saar, die an verschiedenen Stellen den lateinamerikanischen Tangotanz vorführen. Weitere Mitwirkende sind Theresia Aranowski (Sopran) und der Bass Max Viellehner (Bass), Thomas Layes (Piano) und die Kammerphilharmonie Mannheim. Die Chöre werden weitere berühmte Tangomelodien, teilweise aus der Welt des Schlagers, singen und so das Hauptwerk ergänzen und die Bandbreite der Tangomusik verdeutlichen.

Termin

Das Konzert mit der Tango-Messe von Martin Palmeri findet statt am morgigen Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Abteikirche St. Marien in Offenbach-Hundheim. Die Karten gibt es nur an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro. Eine zweite Aufführung des Werkes findet am 22. September im Stadttheater in Idar-Oberstein statt.