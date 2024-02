Das Sinfonische Blasorchester St. Wendel gibt am Sonntag, 10. März, im Saalbau sein Jahreskonzert unter dem Motto „Hamburg – das Tor zur Welt“. Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Eröffnet wird das Konzert mit dem anspruchsvollen Werk „Fourth Symphony“ von Alfred Reed, dessen Komposition aus drei Teilen besteht. Passend zum Thema des Konzerts, „Hamburg – das Tor zur Welt“, geht es mit dem gleichnamigen Stück des zeitgenössischen Komponisten Guido Rennert weiter. Rennert erzählt die Geschichte der Metropole in 13 Teilen, von der Hanse bis in die Gegenwart.

Erinnerungen an Filmklassiker

Der zweite Teil des Konzerts ist einem der größten Filmmusikkomponisten unserer gegenwärtigen Zeit gewidmet: John Williams. Hier nimmt das Blasorchester unter der Leitung von Dirigent Stefan Weber das Publikum mit auf eine Exkursion voller Erinnerungen an Filmklassiker wie „Superman“ mit „The Superman March“ und „E.T. – Der Außerirdische“ mit „Adventures of Earth“. Um die Indiana-Jones-Filme wiederum geht es musikalisch in „The Adventures of Mutt“. In dem Programm sollen die vielfältigen klanglichen Möglichkeiten eines großen Blasorchesters zum Ausdruck kommen.

Eintrittskarten gibt im Vorverkauf bei Klein Buch + Papier in St. Wendel, Bahnhofstraße 13, und bei Mitgliedern des Orchesters, aber auch an der Tageskasse, wie die Stadt St. Wendel mitteilt.