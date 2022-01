Das Konzert Abba Gold am Donnerstag, 27. Januar, in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle entfällt. Darüber haben die Kreisverwaltung und die Agentur Kultopolis am Freitag informiert. Hintergrund sei die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Die Erstattung der Ticketpreise laufe über das Servicebüro Kultur, Trierer Str. 49-51, in Kusel. Infos unter 06381 424 71 oder 424 278 oder per Mail servicebuero-kultur@kv-kus.de.