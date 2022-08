Die Fahrt eines kleinen Lastwagens mit Anhänger endete am Mittwochmorgen auf der A6 bei Waldmohr abrupt. Der Autobahnpolizei war des Fahrzeug wegen der „augenscheinlich mangelhaften Ladungssicherung des auf dem Anhänger transportierten Lkw“ aufgefallen, teilte die Autobahnpolizei Kaiserslautern mit. Der Verdacht wurde wenig später bei der Kontrolle bestätigt. Zudem sei am Zugfahrzeug kein digitales Kontrollgerät verbaut gewesen, was bei dieser Fahrt vorgeschrieben gewesen wäre. Doch damit nicht genug: Einer der Mitfahrer legte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor. Gegen den Fahrer des Gespanns und dessen Halterfirma wird laut Polizei ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wird gegen den Mitfahrer ermittelt. Das Gespann durfte seine Fahrt erst fortsetzen, als ein geeignetes Zugfahrzeug vor Ort eingetroffen war.