Die Kontaktstelle Holler veranstaltet am Donnerstag, 15. Juli, ab 20 Uhr einen Online-Vortrag mit Diskussion zum Thema „Querdenken auf Abwegen – Wie Verschwörungsmythen Feindbilder erschaffen“. Die Popularität von Verschwörungserzählungen sei ungebrochen, die Corona-Pandemie habe sie befeuert und viele Menschen fänden in den Theorien einfache Antworten, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung mit Jan Skudlarek. Der Autor und Philosoph erläutert, was Verschwörungsmythen sind, warum Menschen an sie glauben und wann sie gefährlich werden. Die Veranstaltung findet digital über jitsi oder Zoom statt. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail an kontaktstelle_holler@freenet.de verschickt. Der Vortrag wird über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.