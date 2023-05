Die Kontaktstelle Holler lädt im Rahmen ihres 40-jährigen Bestehens zu mehreren Veranstaltungen ein. Los geht es mit einem Interkulturellen Fest am Freitag, 23. Juni. Es beginnt um 18 Uhr bei der Kontaktstelle (Berliner Straße 41). Neben Speisen und Cocktails wird es Live-Musik geben. Am selben Ort findet am Sonntag, 16. Juli, ab 13 Uhr ein Geburtstags-Straßenfest statt. Weiterhin gibt es am Samstag, 22. Juli, ab 12 Uhr ein Geburtstags-Fußballturnier auf dem Bolzplatz am Holler.