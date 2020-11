Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können die Laternenumzüge leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Als Ersatz bringt der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) den Sänner Laternenkindern am Samstag, 14. November, deshalb eine Martinsbrezel kontaktlos nach Hause. Und so einfach gehts: Kinder können einfach zwischen 17 und 19 Uhr daheim die Laterne gut sichtbar vor die Haustür oder ins Fenster stellen. KuH-Mitglieder bringen dann jedem Laternenkind eine Martinsbrezel vorbei. Alle Informationen zur Aktion gibt es auch im Netz unter www.kuh-sand.de.