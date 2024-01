Bei den Kommunalwahlen im Juni wird sich der Pfeffelbacher Ortsbürgermeister Hans Blinn nicht erneut zur Wahl antreten. Eine Verlängerung über die aktuelle Periode hinaus sei von Anfang an nicht geplant gewesen, sagte Blinn gegenüber der RHEINPFALZ. Das habe er daher auch gleich zu Beginn so kommuniziert. Der knapp 1000 Einwohner zählende Ort wird wohl nicht ohne Ortsbürgermeister bleiben. „Ich werde meinen Hut in den Ring werfen“, kündigte Beigeordneter Simon Rühmann an. Rühmann, der dem Rat seit 2019 angehört, hat den Ortsbürgermeister auch schon vertreten. Es sei zwar viel und auch nicht immer eine zufriedenstellende Arbeit, räumt der 49-Jährige ein. Dennoch findet er, dass es nun angesagt sei, „in Zeiten, wo es schwierig werden könnte, aus der Deckung zu kommen“. Beruflich ist Rühmann Leiter der Grundschule St. Julian.