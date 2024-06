Zwei Gemeinden in der Kreismitte haben in den vergangenen Monaten besonders für Schlagzeilen gesorgt: Die Räte sind jeweils geschlossen zurückgetreten. Wie sieht’s dort nun nach der Wahl aus? Einer der beiden Orte sowie ein weiterer fallen zudem mit einem hohen Anteil ungültiger Stimmen auf.

Am 9. Juni sind die Ortsparlamente gewählt worden. Bei den Ergebnissen fallen zwei Orte in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan ins Auge: Sowohl in Oberstaufenbach als auch in Rutsweiler