Vollmundige Versprechen? Die verbieten sich von selbst: „Ich möchte, falls ich denn gewählt werde, das Amt mit der gebotenen Demut ausüben“, formuliert Bernd Schreiber seine Intention. Der 54-Jährige bewirbt sich für das Amt des Ortsbürgermeisters in Einöllen.

Rückendeckung hat der seit jeher im Ort beheimatete Kaufmann im Einzelhandel schon erfahren: Mehrere Bürger aus dem Ort hätten sich zusammengefunden und für die Kommunalwahl eine umfangreiche Vorschlagsliste erarbeitet. An Kandidaten für den Gemeinderat mangelt’s mithin nicht. Und dem Kandidaten für die Ratsspitze mangelt es nicht an Ideen. Wobei aber gelte: „Ich will keinesfalls Vorturner sein und Vorgaben machen. Sondern die Menschen mitnehmen und letztlich das umsetzen, was die Bürgerinnen und Bürger gerne möchten“, betont Schreiber, der für einen in der Pfalz verwurzelten, aber weithin agierenden Baumarktkonzern tätig ist.

Es gelte, gemeinsam gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei im Blick zu haben, möglichst viele junge Menschen im Ort halten zu können. „Es ist schon viel getan worden“, spricht Schreiber allen bisherigen Verantwortlichen in Einöllen ausdrücklich großes Lob aus – etwa für die Entscheidung, die Pfarrscheune zu kaufen, die es wieder mit Leben zu füllen gelte. Neben der „tollen Einöller Kerwe“ will Schreiber auch weitere Feste – Maifeier, Nikolaus- und Martinsfest – wiederbeleben.