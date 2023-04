Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurzfristig keine Auswirkungen, aber langfristig eine stärkere Position. Das sind nach Einschätzung von Landrat Otto Rubly die Konsequenzen des Urteils, welches das Oberverwaltungsgericht (OVG) zu Gunsten des Landkreises Kaiserslautern und gegen die Aufsichtsdirektion ADD gefällt hat.

Das OVG hatte in der vergangenen Woche geurteilt, der Eingriff der ADD in den Haushalt des Kreises Kaiserslautern sei rechtswidrig gewesen. Die ADD hatte 2016 per Ersatzvornahme die Kreisumlage erhöht,