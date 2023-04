Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz regt sich Widerstand. In einer Resolution an das Innenministerium fordert die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine stärkere Berücksichtigung strukturschwacher Regionen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling wird in den kommenden Wochen Post aus dem Kreis erhalten. In dem Schreiben, in der Resolution der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, wird Kritik