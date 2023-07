An der Trägerschaft der Kitas im Oberen Glantal wird sich vorerst nichts ändern. Der Verbandsgemeinderat hat den Tagesordnungspunkt in seiner jüngsten Sitzung abgesetzt. Grund: Es fehlten Informationen.

Astrid Baumgärtner (Wählergruppe Baumgärtner) hatte ihren Antrag, den Punkt abzusetzen damit begründet, dass Daten und Fakten rund um die Kitas fehlten. Zu einer fundierten Beratung einer Übernahme der Trägerschaft kommunaler Kitas durch die VG seien Informationen zu Personalzahlen und -kosten, Verwaltungs- und Unterhaltskosten erforderlich. Für die FWG unterstützte Margot Schillo den Antrag, da noch einiges zu klären sei. Bei drei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen stimmten 22 Ratsmitglieder für die Vertagung.

Laut Bürgermeister Christoph Lothschütz gibt es in der VG 14 kommunale Kitas, deren Träger zwölf Kommunen seien. Das Kita-Gesetz stelle an Gemeinden als Kita-Träger erhebliche Anforderungen, etwa bei der Qualifizierung. Vor diesem Hintergrund bestehe die Möglichkeit, dass die Orte die Betriebsträgerschaft für die kommunalen Kitas an die VG übertragen. In diesem Fall werde das Kita-Personal von der VG übernommen und ein Vertrag mit den jeweiligen Gemeinden geschlossen. Die Bauträgerschaft wie die Unterhaltung der Kita-Gebäude bleibe bei der Gemeinde.