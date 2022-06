Die Ortsgemeinde hat zwei Vorschläge unterbreitet, wo mit der Geschwindigkeitsüberwachung in kommunaler Regie künftig Temposünder gebremst werden sollen.

Ortsbürgermeister Martin Volles informierte während der Sitzung des Ortsgemeinderates über das Vorhaben der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, die Geschwindigkeitsüberwachung im Verkehr in kommunaler Regie zu vorzunehmen.

Laut Volles wird im Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge bereits von der Verwaltung überwacht. Nun strebten die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Nordpfälzer Land an, mit der VG Lauterecken-Wolfstein eine Kooperation einzugehen und so die kommunale Überwachung auszuweiten.

Die Ratsmitglieder haben laut Volles das Vorhaben begrüßt. In Bosenbach böten sich zwei Bereiche an, wo ein „Blitzer“ aufgestellt werden könnte: In der Ortsmitte, wo bereits ein Tempolimit von 30 gilt , und am Ortseingang aus Richtung Jettenbach, wo sich eine Bushaltestelle befindet. Dort seien jeweils Autofahrer zu schnell unterwegs.