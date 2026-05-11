McDonald's will in den Kreis Kusel. Die US-amerikanische Fast-Food-Kette plant ein Restaurant in Konken am Autohof Preis. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet.

Für das neue Schnellrestaurant ist ein rund 3800 Quadratmeter großes Grundstück zwischen dem Sitz der Firma Preis an der Schellweilerstraße, der Aral-Tankstelle und dem Konker Sportheim vorgesehen. „ McDonald's baut selbst, wir werden das Grundstück verpachten“, erläutert Geschäftsführer Michael Preis vom gleichnamigen Heizöl- und Entsorgungsbetrieb, der auch den Autohof betreibt. McDonald's habe einen Standort in Autobahnnähe im Kreis Kusel gesucht und sei im Herbst auf sein Unternehmen zugekommen, berichtet er. Es wäre der erste McDonald's im Landkreis, die nächsten Filialen befinden sich in Ramstein, Homburg, Baumholder und St. Wendel.

„Sehr positiv für unsere Gemeinde“

Das Gelände, das vis-à-vis des Firmensitzes von Preis Richtung Wald liegt, müsse noch geebnet werden, erläutert Michael Preis. Seinen Angaben nach plant McDonald's mit einem zweispurigen Drive-in sowie mit Terrasse und Spielplatz im Außenbereich. Neben rund 30 Parkplätzen würden auch Ladesäulen für Elektroautos und Fahrradparkplätze installiert. Um die Anlage herum sollen Grünstreifen angelegt werden.

An der Schellweilerstraße außerhalb von Konken soll ein McDonald's errichtet werden. Vorgesehen ist ein Standort gegenüber der Firma Preis, wo gerade der Ginster blüht (rechts auf dem Foto). Foto: Susanne Cahn

„Wenn McDonald's nach Konken kommt, ist das sehr positiv für unsere Gemeinde“, sagt Ortsbürgermeister Christian Gießler. Der Ortsgemeinderat Konken ist gefragt nach dem gemeindlichen Einvernehmen zum Bauantrag für das Projekt. Es gibt auch einen Abweichungsantrag zum bestehenden Bebauungsplan. Das Thema wurde in der jüngsten Sitzung aus organisatorischen Gründen verschoben.

McDonald’s will 500 weitere Restaurants eröffnen

Die McDonald's-Pressestelle bestätigt lediglich, „im Rahmen unseres Expansionsvorhabens sehr an einem Standort in Konken interessiert“ zu sein. Das Gastronomieunternehmen verfolge in Deutschland eine Expansionsstrategie und plane „im Laufe der nächsten Jahre die Eröffnung von etwa 500 weiteren Restaurants“.

Bundesweit gibt es bereits rund 1380 der Schnellrestaurants, die meisten werden von Franchisenehmern betrieben. Wann mit einem Baustart oder der Eröffnung zu rechnen sei, wie viel das Unternehmen in Konken investiert und wie viele Jobs entstehen, teilte die Pressestelle nicht mit.

Subway-Vertrag läuft bis 2027

Michael Preis zufolge benötigt McDonald’s für ein neues Restaurant eine Bauzeit von 16 bis 20 Monaten. Von der Ansiedlung der Fast-Food-Kette verspricht er sich eine deutliche Belebung der Umgebung – nicht nur für die nahe A62, sondern auch für das Gewerbegebiet Erlenhöhe sowie das seit Langem geplante Gewerbeareal Ehweiler-Schellweiler auf der anderen Seite der Autobahn.

Ob die Sandwich-Kette Subway in der 2017 eröffneten Aral-Tankstelle anschließend weiterbetrieben wird, sei noch unklar. Der Vertrag mit Subway laufe bis 2027, erläutert Preis, der seit 2021 Geschäftsführer der Firma mit 75 Mitarbeitern ist. Eine Neuerung kündigte er für die verpachtete Tankstelle an: Dort würden parallel zum Tankfeld zehn Elektroladesäulen installiert, vier davon für Lastwagen.

Motel-Pläne verworfen

Frühere Pläne für ein Motel in Containerbauweise für Lastwagenfahrer sind nach Auskunft von Preis verworfen worden. „Die Nachfrage ist nicht da“, sagt der 36-Jährige. Während unter der Woche 20 bis 25 Lkw-Fahrer am Autohof bei Konken in ihren Kabinen übernachten, seien es am Wochenende rund 50, schätzt Preis. Die EU hatte 2019 beschlossen, dass die Fahrer keine zwei Nächte hintereinander in ihren Lastwagen übernachten dürfen, was die Firma auf die Idee für ein Motel brachte. Das Bundesamt für Güterverkehr kontrolliere die Regelung allerdings nicht engmaschig.