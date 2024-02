Haben zwei Landtagsabgeordnete bei der Haushaltssitzung des Kreistags gekniffen? Diese Frage müssen die beiden nun selbst beantworten.

Der Disput über den Horror-Haushalt ist vergleichsweise sachlich abgelaufen. Kompliment – obgleich manch Redner(in) mal haarscharf, mal weit am Thema vorbei geplaudert hat. Sei’s drum: Geprägt war die Debatte von der Überzeugung, dass vor Ort keiner Schuld an dem Dilemma trägt. Dass vor Jahrzehnten so manches Vorhaben fröhlich-munter auf Pump finanziert worden ist, muss sich vom aktuellen Kreistag keiner anlasten lassen. Die Art und Weise aber, wie das Land die ländlichen Regionen ausbluten lässt, macht viele zornig.

Etwa Xaver Jung (CDU). Er hätte gern gehört, wie die Landtagsabgeordneten Oliver Kusch (SPD) und Andreas Hartenfels (BSW) darüber denken. Die aber hatten sich entschuldigt. „Diese Drückeberger ...“, zürnte Jung. Kusch zumindest war zeitgleich bei einer Ausschusssitzung in Mainz gefordert, kündigte aber am Abend an, sich ausführlich zu äußern. Gut so. Dafür wäre es inzwischen auch mal höchste Zeit.