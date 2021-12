Die Tuchfabriken zeigen, was in der Kreisstadt möglich ist. Sie sind Vorbild für weitere Sanierungsprojekte.

Die Revitalisierung der Tuchfabriken sind eine beeindruckende Erfolgsgeschichte für Kusel. Etwas wagen, sich etwas zutrauen, groß denken und es mit Beharrlichkeit angehen. Tugenden, die in einer strukturschwachen Region keine Selbstverständlichkeit sind. Und gleichzeitig gilt es, nicht Traumschlösser zu bauen oder sich mit gewagten und undurchsichtigen Finanzkonstrukten durchzumogeln. Beides ist der Kreisstadt in den vergangenen 30 Jahren an dem traditionsreichen Standort gelungen.

Wer beobachtet, wie sich viel größere Städte in der Region mit Industriebrachen schwertun, beispielhaft sei nur das Pfaff-Gelände in Kaiserslautern genannt, der zieht vor der Entwicklung in Kusel den Hut. Mit einem Mix aus Verwaltung und Dienstleistungsbetrieben ist der Komplex fast komplett vermietet. Auswärtigen Besuchern, die erstmals in die Tuchfabriken kommen, ist das Staunen oft in den Augen abzulesen. Ähnlich gut gelungen ist das in der Westpfalz nur beim Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern und bei der Rheinberger-Schuhfabrik in Pirmasens. Die Projekte sind insofern nicht zu vergleichen, weil dort noch mehr Fördermittel flossen und zwei finanzstarke Partner mit im Boot waren: Bei der Kammgarn gab die damalige Fachhochschule einen wichtigen Anschub, in Pirmasens die private Stiftung der Erben der Schuh-Dynastie.

Das Projekt Tuchfabriken sollte der Stadt Mut machen, neue Aufgaben anzugehen. Der Kuselbach liegt im Dornröschenschlaf. Die Stadt, das Leben, muss an das Wasser besser herangeführt werden. Hier könnte Wohnen und Arbeiten in reizvoller Umgebung angestoßen werden. Mit dem Raiffeisengelände steht das nächste interessante Gewerbegrundstück zu Vermarktung an. Es wäre besser, Stadtbürgermeister Jochen Hartloff bei seinen Bemühungen zur Stadtsanierung nicht zu belächeln, sondern tatkräftig zu unterstützen. Kusel ist besser als sein Image. Wer es nicht glaubt, der besuche die Tuchfabriken, schaue sich um und und rede mit den Mietern.