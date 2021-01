Zwei Auswirkungen der Pandemie spielen derzeit den regionalen Geldinstituten in die Karten.

Es gibt sie, die Corona-Gewinner. Die regionalen Geldinstitute gehören dazu. Egal ob die beiden Volksbanken oder die Kreissparkasse, sie alle haben sowohl ihre Einlagen als auch ihr Kreditgeschäft über Erwartung gesteigert. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Aber alle drei überdurchschnittlich.

Alle drei haben gerade in der Krise davon profitiert, dass sie im ländlichen Raum nah am oftmals verunsicherten Kunden sind. Anders als die Großbanken, anders – erst recht – als die Direktbanken. Letztere bieten zwar zuweilen günstigere Konditionen, aber keinen persönlichen und psychologischen Halt in einer Zeit, in der sich viele Sorgen um ihre finanzielle Zukunft machen; egal ob das zu Recht oder nicht. Oft reicht hier für einen langjährigen Kunden schon ein einfaches „Wir stehen an Deiner Seite, falls es eng werden sollte“ zur Beruhigung.

Noch ein zweiter Corona-Faktor spielt den regionalen Instituten in die Karten. Die Pandemie hat den Menschen – unfreiwillig – Zeit gegeben, sich um Dinge zu kümmern, die jahrelang oft nur so nebenher liefen. Diese Zeit haben nicht wenige genutzt, um ihre Geldangelegenheiten mal genauer unter die Lupe zu nehmen, diese zum Teil neu zu ordnen.

Auch deshalb verzeichnen die Regionalbanken deutlich mehr Anfragen nach Beratungen; und in der Konsequenz Umsätze. Sowohl bei den Einlagen als auch bei den Krediten.