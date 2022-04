Standortvorteil Sicherheit: Im Nordkreis kann die Polizei eine gute Aufklärungsquote vorweisen.

In der Alten Welt ist die Welt noch in Ordnung. Diesen Schluss lässt die Polizeistatistik für die Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Nahe-Glan zu.

Die kreisübergreifende Polizeiinspektion hat sich unter der neuen Führung mit Stephan Christian (seit Mai 2021) und Peter Natter (seit August 2017) schnell gefunden und vermittelt einen souveränen Eindruck. Probleme werden erkannt und Prävention angegangen, was in der Regel ein Hochfahren der Kontrollen in dem Bereich bedeutet. Im Jahr danach sind dann meist die Erfolge in der Statistik abzulesen.

Gegen die Wildunfälle gibt es kein Allheilmittel. Höhere Abschusszahlen sind schon deshalb schwierig, weil die Tiere schlau genug sind, sich in der Nähe der Bebauung aufzuhalten, wo nicht geschossen werden kann. Und Verkehrsteilnehmern, die sich nach einem Parkrempler sich davon machen, sei gesagt: Es lohnt sich nicht. Parkplätze sind teilweise videoüberwacht. Die Aufklärungsquote liegt bei 43 Prozent.

Das alles darf der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl vermitteln und ist sicherlich auch ein Standortvorteil des eher strukturschwachen und ländlich geprägtem Raums. Gleichzeitig ist aber auch keine Leichtfertigkeit angesagt wie jüngst in Altenglan, als reihenweise unverschlossene Auto geplündert wurden.