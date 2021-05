Die Kunst im Grünen (KiG) scheint dem Ende nah. Es ist zu befürchten, dass dieses Landschaftskunst-Projekt mit dem Ausstieg seines Initiators Diethelm Rünger nicht mehr fortgeführt wird. Vor 15 Jahren gestartet, entdeckte der Landkreis Kusel, dass in der Kunst im Grünen nicht nur Kunst steckt, sondern dass sie sich auch gut dazu eignet, den Landkreis bekannter zu machen. So reichte denn die Strahlkraft der lokalen Landschaftskunst weit über den Kreis hinaus. Das war auch abzulesen an den beteiligten Künstlern, die aus der gesamten Pfalz und darüber hinaus kamen.

Dass sich der Landkreis auf das Projekt Trafo konzentriert, das die kulturelle Identität einer Region in den Mittelpunkt stellt und mit modernen Kommunikationsmitteln unter die Menschen bringen will, ist ja eine begrüßenswerte Sache. Aber muss dafür die Kunst im Grünen geopfert werden? Man könnte auch das Neue tun und das Alte nicht lassen.

Selbstredend folgt auf diese Frage sogleich die nach der Finanzierbarkeit: Schon einmal wurde das Kunstprojekt für ein Jahr ausgesetzt wegen der miserablen Haushaltslage des Landkreises. Das war 2013. Für Trafo gibt’s reichlich Geld vom Bund, die KiG muss der Kreis selbst stemmen. Verständlich, dass der Kreis seine Trafo- Chance nutzt. Und in Zeiten, in denen die Aufsicht in Trier versucht, den Kreis dazu zu bewegen, seine freiwilligen Leistungen zu kürzen, ist für die KiG wohl schwer zu argumentieren.

Der strukturschwache Landkreis kann allerdings jedes Produkt, das ihm zu überregionaler Aufmerksamkeit verhilft, gut gebrauchen. Die Kunst im Grünen ist ein solches Produkt, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal in der Pfalz. Die Kunst im Grünen hätte es verdient, weiterleben zu dürfen.

