Etliche Wahlberechtigte sind noch unentschlossen. Die gilt’s in den kommenden drei Wochen noch für eine Partei zu begeistern.

Von der früheren Dominanz der SPD im Landkreis Kusel ist nicht mehr viel übrig – die Partei lag 2014 auf Kreisebene noch bei 40,2 Prozent. 2019 folgte der Absturz auf 28,9 Prozent. Zumindest in der Umfrage des Instituts für Communication- & Marketing-Research (CMR) deutet nun nichts darauf hin, dass der Wert wieder nach oben schnellt. Unter allen, die eine Wahlentscheidung getroffen haben, liegt die SPD in der Umfrage bei 28 Prozent, also ziemlich genau beim Ergebnis von vor fünf Jahren.

Die Kuseler Christdemokraten bleiben in ihrem für den Kreis offenbar üblichen Rahmen: Nach 28,6 Prozent (2014) und 26 Prozent (2019) sieht die CMR-Befragung die CDU – unter allen, die schon wissen, welche Partei sie wählen – bei 26 Prozent. Und die etablierte dritte Größe im Landkreis, die Freien Wähler, holte in der Vergangenheit um die 14 Prozent der Stimmen. Ebenso in der aktuellen Umfrage: 14 Prozent (derer, die sich bereits für eine Partei entschieden haben).

Direkt dahinter reiht sich der Neueinsteiger ein. Die Wählergruppe Danneck kommt aus dem Stand auf 13 Prozent der Wahlentschlossenen. Respekt – das hat 2019 die damals mit viel Rückenwind aus der Bundespolitik gestartete Kuseler Kreis-AfD nicht geschafft.

Deutlich schlechter als vor fünf Jahren schneiden AfD (2019: 12,1) und Grüne (10,6) in der Umfrage ab, liegen nun beide bei acht Prozent, die FDP (4,6) dümpelt um die drei Prozent – auch hier wieder unter denjenigen, die ihre Wahlentscheidung getroffen haben.

Da jedoch noch fast ein Viertel der befragten Wählerinnen und Wähler angegeben haben, dass sie sich noch nicht sicher sind, wo sie am 9. Juni ihr Kreuzchen machen, haben alle Parteien und Wählergruppen noch ein bisschen Zeit, für sich und ihre Inhalte zu werben.